Malaysias Polizei sucht nach Tod von Kim Jong Nam weitere Verdächtige

Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.17

Polizei-Pressekonferenz in Kuala Lumpur zum Stand der Ermittlungen im Fall Kim Yong Nam. Foto: epa/Fazry Ismail

KUALA LUMPUR/SEOUL (dpa) - Wer ist für den mysteriösen Tod von Kim Yong Nam verantwortlich? Knapp eine Woche nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den älteren Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un verdichten sich die Hinweise, dass die Täter aus seiner Heimat kommen.

Nach dem rätselhaften Tod des älteren Halbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sucht die malaysische Polizei nach weiteren Verdächtigen. Vier der gesuchten mutmaßlichen Drahtzieher des Angriffs stammten aus Nordkorea und hätten Malaysia noch am Tag von Kim Jong Nams Tod verlassen, sagte der stellvertretende Generalinspektor der Polizei, Noor Rashid Ibrahim, am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Kuala Lumpur. Die Verdächtigen seien nicht mit Diplomatenpässen gereist.

Darüber hinaus fahnde die Polizei nach drei weiteren Verdächtigen. Einer von ihnen sei nordkoreanischer Staatsbürger, sagte Noor Rashid.

Kim Jong Nam soll am Montag auf dem Flughafen von Kuala Lumpur mit einer giftigen Substanz besprüht worden sein. Er starb kurz darauf. Der 45-Jährige wollte in die chinesische Stadt Macau fliegen. Die Autopsie seiner Leiche ergab bislang keine genaue Todesursache. Die Ergebnisse sollen aber in einigen Tagen vorliegen, wie Noor Rashid sagte. Es müssten erst noch weitere toxikologische Tests gemacht werden.

Nach dem Vorfall richtet sich der Verdacht vor allem gegen Nordkorea, dessen Machthaber für brutales Vorgehen bekannt ist. Über die möglichen Motive wird spekuliert. Die Regierung in Südkorea geht nach Angaben eines Sprechers des Vereinigungsministeriums in Seoul fest davon aus, dass das verfeindete Regime in Pjöngjang für den Tod Kim Jong Nams verantwortlich ist.

In der zurückliegenden Woche waren bereits zwei Frauen, eine 29-Jährige mit indonesischem Pass und eine 28-Jährige mit Papieren aus Vietnam, als Hauptverdächtige sowie ein Malaysier festgenommen worden. Bei den Frauen wird spekuliert, dass sie Agentinnen des nordkoreanischen Geheimdienstes sind.

Kim Jong Nam - erstgeborener Sohn des früheren Diktators Kim Jong Il - wurde einst als dessen Nachfolger gehandelt. Er fiel jedoch noch zu Lebzeiten von Kim Jong Il in Ungnade. Nach dessen Tod im Dezember 2011 rückte Kim Jong Un an die Spitze des kommunistischen Staates auf.

Kim Jong Nam lebte seither die meiste Zeit im Ausland. Mehrfach äußerte er sich kritisch über die Situation in seinem Heimatland, der letzten kommunistischen Dynastie. Als Regimegegner galt er jedoch nicht.