Malaysia wählt am 9. Mai neues Parlament 

Von: Redaktion DER FARANG | 10.04.18

KUALA LUMPUR (dpa) - In Malaysia wird nach der Auflösung des Parlaments am 9. Mai eine neue Regierung gewählt. Der um drei Monate vorgezogene Urnengang, für den die Wahlbehörde am Dienstag den Termin bekanntgab, wird ein Test für den seit 2009 regierenden Ministerpräsidenten Najib Razak sein. Trotz des Skandals um Millionenbeträge auf seinen Bankkonten, die aus einem Staatsfond stammen könnten, hat er nach Meinung von Beobachtern gute Chancen auf eine Wiederwahl. Die Opposition wirft im allerdings vor, sich unter seiner Wählerschaft im ländlichen Malaysia Unterstützung zu erkaufen.

Najib wird gegen seinen einstigen Mentor Mahathir Mohamad antreten, der Malaysia zwischen 1981 und 2003 mehr als 20 Jahre lang regiert hatte. Vergangene Woche ordneten die Behörden allerdings an, dass die neue Partei Bersatu von Mahathir vorübergehend aufgelöst werden muss. Sie habe nicht die korrekten Unterlagen für eine Registrierung eingereicht, hieß es. «Najib mogelt, um die Wahl zu gewinnen, indem er seine Gegner lähmt», sagte der 92-jährige Mahathir.

Der 64 Jahre alte Najib hält sich trotz der Vorwürfe des massiven Korruptionsskandals um einen für Wirtschaftsförderung gedachten Staatsfonds im Amt. Bei dem 2015 aufgekommenen Skandal geht es um mehr als drei Milliarden US-Dollar, die aus dem Fonds unter Najibs Leitung verschwunden sind. Millionenbeträge auf seinen persönlichen Konten erklärte Najib als Spenden aus Saudi-Arabien und weist die Vorwürfe zurück. 2015 hatte die US-Zeitung «The Wall Street Journal» in einem Bericht nahegelegt, 673 Millionen Dollar (knapp 550 Millionen Euro) auf Najibs Bankkonten könnten aus dem Fonds stammen.