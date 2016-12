Malaysia vereidigt neuen König

Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.16

KUALA LUMPUR (dpa) - Im muslimischen Malaysia ist ein 47 Jahre alter Sultan zum neuen König ausgerufen worden.

Muhammad V übernimmt die rein zeremonielle Rolle für fünf Jahre von seinem Vorgänger Abdul Halim Mu'adzam Shah (89). In der ehemaligen britischen Kolonie in Südostasien wechseln sich neun Sultansfamilien im höchsten Amt ab. Die Ernennung fand im Rahmen einer prunkvollen Feier mit 21 Salutschüssen in der Hauptstadt Kuala Lumpur statt. Muhammad V gilt als tief gläubiger Muslim, der eine Schwäche für Extremsport haben soll..