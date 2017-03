Malaysia erlässt Haftbefehl gegen flüchtigen Nordkoreaner

Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.17

Pressekonferenz der Polizei im Bukit Aman National Police Headquarter in Kuala Lumpur, Malaysia. Foto: epa/Fazry Ismail

KUALA LUMPUR (dpa) - Wegen des Giftmords am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat Malaysia Haftbefehl gegen einen 47-jährigen Nordkoreaner erlassen. Der Angestellte der nordkoreanischen Fluglinie Air Koryo soll an dem Anschlag Mitte Februar beteiligt gewesen sein, wie die malaysische Nachrichtenagentur Bernama am Freitag berichtete. Nach ihm wird bereits seit mehr als zwei Wochen gefahndet.

Insgesamt werden aktuell noch sieben Nordkoreaner gesucht. Zwei von ihnen sollen sich noch in Malaysia aufhalten, darunter ein Diplomat. Zwei Frauen aus Vietnam und Indonesien sitzen dort wegen Mordverdachts bereits in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung droht ihnen die Todesstrafe. Vermutet wird, dass Nordkorea hinter dem Anschlag steckt.

Kims älterer Halbbruder Kim Jong Nam wurde bei einem Anschlag auf dem Flughafen von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur am 13. Februar vergiftet. Der 45-Jährige, der die letzten Jahre zumeist außerhalb von Nordkorea verbracht hatte, starb kurz darauf auf dem Weg ins Krankenhaus.