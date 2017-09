Der bekannte Schweizer Zauberer und Magier Peter Marvey gehört zu den führenden Illusionisten unserer Zeit. Fotos: Bangkok’s International Festival of Dance and Music

BANGKOK: Das Bangkok‘s International Festival of Dance and Music verspricht auch im 19. Jahr ein vielschichtiges Repertoire. Es bietet klassisches Ballett und klassische Musik, moderne Interpretationen bedeutender Komponisten, mitreißende Tänze, glitzernde Fantasie, unvergessliche Melodien, akrobatische Einlagen, beeindruckende Bühnentechnik und tolle Kostüme.

Von Montag, 11. September bis Donnerstag, 19. Oktober gastieren im Thailand Cultural Centre Orchester Ensembles, Interpreten sowie Tänzerinnen und Tänzer aus China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Litauen, Russland, Spanien, der Schweiz und den USA. Aus Deutschland fliegt mit Unterstützung der Deutschen Botschaft Bangkok das Stuttgarter Ballett nach Thailand, aus der Schweiz mit Unterstützung der Schweizer Botschaft Bangkok der Zauberkünstler und Illusionist Peter Marvey.

Klassisches Ballett zum Auftakt

Den Festivalauftakt feiert das Ekaterinburg Ballett aus Russland mit „Katya and the Prince of Siam“ am Montag, 11. September, 19.30 Uhr und „Cinderella am Mittwoch, 13. September, 19.30 Uhr, gefolgt von der Bashkir Staatsoper und Balletttheater (Russ­land) mit „Spartacus“ (drei Akte) am Freitag, 15. September, 19.30 Uhr und „Le Corsaire“ (drei Akte) am Sonntag, 17. September, 14.30 Uhr.

Mit dem Stuttgarter Ballett ist eine der weltweit führenden Ballett-Compagnien in diesem Jahr in Bangkok zu Gast.

Actiongeladene Akrobatik präsentieren die Flying Superkids (Dänemark) am Dienstag, 19. September, 19.30 Uhr, temperamentvoll geht es mit der Antonio Andrade Flamenco Company (Spanien) weiter, die am Freitag, 22. September, 19.30 Uhr andalusischen Flamenco aufführt, gefolgt von „Carmen“ am Samstag, 23. September, 19.30 Uhr. Am Sonntag, 24. September, 14.30 Uhr kommen Fans klassischer Musik beim Konzert des Shanghai Symphony Orchestras (China) auf ihre Kosten, garantiert große Verblüffung und jede Menge Spannung ist bei Peter Marveys (Schweiz) Zaubershow „WOW! World of Wonders“ garantiert. Die Show wird am Donnerstag, 28. September und Freitag, 29. September um jeweils 19.30 Uhr aufgeführt.

Broadway-Klassiker in Bangkok

Die Handlung des Musicals West Side Story ist eine Übertragung von William Shakespeares Tragödie Romeo und Julia in das New York City der 1950er Jahre.

Am Montag, 2. Oktober, 19.30 Uhr wird der Festivalreigen mit „Beauty and The Beast“ in zeitgenössischer Fassung des Malandain Ballet Biarritz (Frankreich) fortgesetzt, gefolgt von dem Original-Broadway-Klassiker „West Side Story“ aus den USA von Donnerstag, 5. Oktober bis Sonntag, 8. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr, samstags und sonntags werden zudem noch zusätzliche Aufführungen um 14.30 Uhr geboten.

Das Festivalfinale bestreitet das Stuttgarter Ballett mit William Shakespeare „The Taming of the Shrew“ (zwei Akte) am Mittwoch, 18. Oktober und Donnerstag, 19. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr.

Alle Aufführungen finden im Thailand Cultural Centre, Ratchadpisek Road, statt. Tickets sind auf der Webseite von www.thaiticketmajor.com erhältlich. Weitere Infos: www.bangkokfestivals.com.