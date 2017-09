Written by: Redaktion DER FARANG | 21/09/2017

BANGKOK: Eine HIV-infizierte Prostituierte will nach eigenen Angaben Sex verweigern, wenn Männer auf einen Geschlechtsverkehr ohne Kondom bestehen.

Sie fordere diesen Schutz, sagte die Frau „Thai PBS“. Die meisten Kunden würden ohnehin einen Kondom benutzen. Dennoch böten ihr Männer nach wie vor 500 Baht extra für Sex ohne. Diesen Kunden sage sie: Sie könnten ihr zusätzlich 1.000 Baht, ja 10.000 Baht geben, sie wäre nicht einverstanden. Und sie würde fragen: Wollen Sie sich eine Krankheit zuziehen? Bei einer Nachfrage erkläre sie: Es könnte HIV sein. Selbst dann scheuten Männer nicht davor zurück, Sex ohne Gummi zu fordern.

Im Interview mit „Thai PBS“ berichtet die Frau, warum sie sich als HIV-Trägerin für die Prostitution entschieden habe. Ihr Mann sei vor Jahren an Aids gestorben, seither wisse sie, dass sie mit dem HI-Virus infiziert sei. Sie habe fünf Mäuler zu stopfen. In Kamphaeng Phet lebten neben ihren drei Kindern ihre betagten Eltern. Sie alleine müsse für den Lebensunterhalt der Familie sorgen, und deshalb verkaufe sie ihren Körper. Sie habe bereits in mehreren Provinzen gearbeitet, sage aber keinem Mann, dass sie HIV-infiziert sei. Sie sei nicht die einzige Prostituierte.