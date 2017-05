Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.17

PARIS/BRÜSSEL (dpa) - Emmanuel Macron hielt nicht hinterm Berg. Entweder die Europäische Union ändere sich oder der Frust der Bürger führe am Ende doch noch in den «Frexit», sagte der Sozialliberale kurz vor seiner Wahl zum französischen Präsidenten. In seinem Programm warb der junge Hoffnungsträger für weitreichende Reformen der EU und der Eurozone. Doch schon vor seiner Amtseinführung kündigt sich Widerstand an - vor allem in Deutschland.

Eurobonds heißt das Reizwort, das in Berlin zuverlässig Nackenhaare kräuselt - bedeutet eine gemeinsame Aufnahme von Schulden doch vermutlich schlechtere Konditionen für die Bundesrepublik und eine gemeinsame Haftung. Solche gemeinsamen Anleihen lehne man weiter ab, ließ Kanzlerin Angela Merkel schon am Tag nach Macrons Wahl ausrichten. Ihr CDU-Parteikollege Gunther Krichbaum vom Europaausschuss im Bundestag wetterte ebenfalls gegen die «Vergemeinschaftung von Schulden».

Allerdings führt die Debatte in die Irre. Denn die Forderung nach Eurobonds taucht in Macrons Wahlprogramm nicht auf. Zwar sprach er vor zwei Jahren in der Hertie School of Governance von der Schaffung einer «gemeinsamen Kapazität zur Kreditaufnahme». Zuletzt setzte der Vorkämpfer der Bewegung «En Marche!» andere Prioritäten.

So will Macron vor allem die Eurozone weiterentwickeln. Sein Programm sieht auf mittlere Sicht einen Haushalt und einen Wirtschafts- und Finanzminister für die Eurozone vor. Das Eurozonen-Budget soll unter anderem Zukunftsinvestitionen finanzieren und bei Wirtschaftskrisen gegensteuern. Auch fordert er EU-weite Mindest-Sozialstandards etwa bei der Arbeitslosenversicherung und dem Mindestlohn.

Die Ziele decken sich zum Teil mit Forderungen aus der Brüsseler Reformdebatte, die seit dem Schock über die britische Entscheidung für einen EU-Austritt Fahrt aufnimmt. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der jüngst ein «Weißbuch» mit Szenarien zur Zukunft des Staatenbunds beisteuerte, zeigt sich für Macrons Pläne durchaus offen. «Tatsächlich verfolgen wir gemeinsame Ziele», sagte Juncker jetzt der «Rheinischen Post» und nannte unter anderem «eine Stärkung der Währungs- und Wirtschaftsunion». Auch die Frage nach dem gemeinsamen Finanzminister beschäftigt Juncker nach eigenem Bekunden schon seit Jahren.

Das Europaparlament wälzte die Idee im Februar ebenfalls - und etliche weitere tiefgreifende Reformen. CDU-Europapolitiker Elmar Brok schlug dabei in einem Bericht eine «wirksame und demokratische Wirtschaftsregierung mit verbesserten Fähigkeiten» vor sowie den Übergang zu einem «System wirklicher Eigenmittel für den Haushalt der EU und schließlich einem Haushalt für das Euro-Währungsgebiet».

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zweifelt hingegen, dass die Verträge große Änderungen zulassen - auch nicht einen Haushalt oder Finanzminister der Eurozone. Und einem Nachverhandeln der EU-Verträge gibt der CDU-Politiker ebenfalls keine Chance, weil sie dann überall neu ratifiziert werden müssten, zum Teil mit Volksabstimmungen. Bundeskanzlerin Merkel sieht dies genauso. Und CSU-Vize Manfred Weber findet ohnehin, gefordert seien nun erstmal Macrons Reformen zuhause.

Damit wäre die EU-Debatte unter normalen Umständen quasi zu Ende, denn ohne den größten Mitgliedsstaat geht in der EU fast nichts. Doch diesmal scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen. Zum einen ist Bundestagswahlkampf, und immerhin bekannte sich Merkels SPD-Rivale Martin Schulz nun in der «Zeit» zur «Vertiefung der Eurozone» und einer «gemeinsamen Budgetfinanzierung».

Zum anderen schätzen in Brüssel auch Christdemokraten die Lage anders ein. «Die Diskussion geht immer darum, was nicht geht, aber wir sollten eine Diskussion führen, was geht», sagt CDU-Politiker Brok. Vieles lasse sich ohne Vertragsänderungen durchsetzen. «Wir müssen etwas machen», betont Brok. «Europa zerfällt. Emmanuel Macron ist die letzte Chance.»