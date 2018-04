PARIS (dpa) - Zum Abschluss einer internationalen Konferenz wird sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Donnerstag (17.15 Uhr) in Paris zum Kampf gegen die Finanzierung des internationalen Terrorismus äußern. An der Konferenz «No Money for Terror» nehmen mehr als 70 Staaten und fast 20 internationale Organisationen teil.

Es geht dabei insbesondere um die Finanzierung der sunnitischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und des sunnitischen Terrornetzwerks Al-Kaida. Frankreich wird seit Jahren von islamistischen Terroranschlägen erschüttert, dabei wurden mehr als 240 Menschen aus dem Leben gerissen.