Von: Redaktion DER FARANG | 04.05.18

ADDIS ABEBA (dpa) - Die ganze Welt blickt auf die bedrohliche Lage im Nahen Osten. Über die zahlreichen Konflikte in Afrika redet kaum noch jemand. Außenminister Maas will dem Kontinent mehr Aufmerksamkeit schenken. In Äthiopien gibt er ein Versprechen ab.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat dazu aufgerufen, Afrika trotz der Krisen in anderen Weltregionen nicht zu vernachlässigen. «Auch wenn wir uns im Moment sehr intensiv mit den Fragen des Nahen und Mittleren Ostens beschäftigen, ist es so, dass dabei die deutsche Bundesregierung Afrika nicht vergessen wird», sagte er am Donnerstag bei einem Besuch der Afrikanischen Union in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba.

Er versicherte der Regionalorganisation mit 55 Mitgliedstaaten, dass Deutschland die Zusammenarbeit vor allem in den Bereichen Sicherheit und Wirtschaft weiter ausbauen wolle.

Es ist die erste Afrika-Reise des Ministers sieben Wochen nach seinem Amtsantritt. Er besucht den ärmsten und konfliktreichsten aller Kontinente vor Asien, Südamerika und Australien. Zuvor war er in Europa, Nordamerika und im Nahen Osten unterwegs.

Der stellvertretende AU-Kommissionschef Thomas Kwesi Quartey sicherte Deutschland die Unterstützung der afrikanischen Länder bei der Bewerbung um einen Sitz im UN-Sicherheitsrat in den Jahren 2019 und 2020 zu. «Wir freuen uns, Deutschland in nicht allzu ferner Zukunft im Sicherheitsrat zu sehen», sagte er.

Die 55 Staaten der Afrikanischen Union verfügen über mehr als ein Viertel der Stimmen in der UN-Vollversammlung. Die Entscheidung fällt am 8. Juni. Um die beiden für die westliche Staatengruppe vorgesehenen befristeten Plätze im wichtigsten UN-Gremium konkurriert Deutschland mit Israel und Belgien. Dem Sicherheitsrat gehören die fünf Vetomächte USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich sowie zehn wechselnde Mitglieder an.

Am Nachmittag reiste Maas Richtung Tansania weiter, das vor 100 Jahren zum deutschen Kolonialgebiet gehört hatte. Dort will er unter anderem der afrikanischen Opfer des Ersten Weltkriegs gedenken. In der damaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika kämpften viele Tausend afrikanische Soldaten für die deutschen Kolonialherren gegen britische, belgische und portugiesische Truppen, denen ebenfalls Einheimische angehörten.