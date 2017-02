Luxusjachten online buchen

THAILAND: Um den Jachttourismus zu fördern, wurde nun auch in Thailand eine neue Onlinebuchungsplattform mit dem Namen LuxBerths lanciert, über die Ausflüge und Reisen mit mehr als 18.000 Luxusjachten in 500 Häfen der Welt reserviert werden können.

Unter anderem hat sich dem Buchungssystem auch die Aseanarean Bluewater Alliance angeschlossen. Zu der Gruppe zählen 13 asiatische Jachthäfen, wie zum Beispiel die Raffles Marina in Singapur, der Ocean Marina Yacht Club in Pattaya und die Phuket Boat Lagoon in Phuket.



„Die Superjacht-Industrie ist global seit vielen Jahren gewachsen und wir glauben, dass wir die Kommunikationswege durch eine bessere Vernetzung aufwerten können“, erklärt LuxBerths-Geschäftsführer James Wickens in der „Bangkok Post“.



Infos: www.luxberths.com.