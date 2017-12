Von: Redaktion DER FARANG | 30.12.17

Foto: The Nation

BANGKOK: In einem Schreiben an die Nationale Anti-Korruptions-Kommission (NACC) hat der stellvertretende Ministerpräsident General Prawit Wongsuwan Dritte als Zeugen benannt, wie er in den Besitz von Luxusuhren und eines Diamantenrings im Wert von Millionen Baht gekommen ist.

Vor Wochen veröffentlichten die Medien ein Foto von Prawit, das ihm mit einer teuren Uhr und dem Ring zeigte. In den folgenden Tagen trat der General immer wieder mit neuen, ebenso teuren Uhren in der Öffentlichkeit auf. Bei seiner Ernennung zum stellvertretenden Ministerpräsidenten im Jahr 2014 hatte Prawit bei Offenlegung seines Vermögens weder die Richard-Mille-Uhr noch den Ring benannt. Damit hätte er gegen geltendes Recht verstoßen, wenn die Luxusgüter ihm gehören.

Die NACC hatte Prawit eine Frist von 30 Tagen eingeräumt, zu den umstrittenen Besitztümern Stellung zu beziehen. Die NACC wird jetzt die Fakten untersuchen und laut Generalsekretär Worawit Sookboon im neuen Jahr auf einer Pressekonferenz Stellung beziehen. Worawit wies die Behauptung zurück, Prawit würde aufgrund seiner engen Beziehung zu NACC-Präsident Polizei-General Watcharapol Prasarnrajkit Hilfe vom NACC erhalten. Der Generalsekretär sagte weiter, die Anti-Korruptions-Organisation sei verpflichtet, ihre Arbeit nach dem Gesetz zu erledigen, und die Menschen sollten darauf vertrauen.