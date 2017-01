Katai Kamminga in ihrem Element. Fotografieren erlaubt? Was für eine Frage, als Farbtupfer werden auch gern Papierschirmchen gereicht. Fotos: km

CHIANG MAI: Es gibt in der thailändischen Sprache keine Übersetzung für Erotik. Folgerichtig gab es auch, bis vor zwei Jahren, keinen erotischen Garten in Thailand. Damit Klarheit herrscht: Wenn hier die Rede von Erotik ist, geht es in erster Linie um Sinnlichkeit und Ästhetik. Käuflicher Schmuddelsex oder wilde Sexualpraktiken passen hier nicht ins Bild.

