BERN (dpa) - Die Schweizer Luftwaffe überprüft vorsorglich ihre 30 Kampfflugzeuge vom Typ F/A-18C Hornet auf Schäden an der Landeklappe. Bei einem Kontrollflug sei ein Bruch in einem Befestigungsscharnier der Landeklappe entdeckt worden, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Als Vorsichtsmaßnahme für die Flugtüchtigkeit und -sicherheit würden nun die Befestigungsscharniere dieses Jets vor dem nächsten Flug einer Rissprüfung unterzogen.

Bis Donnerstagabend sollen alle Hornet überprüft sein. «Solange ein Flugzeug nicht überprüft ist, solange startet es nicht», sagte ein Sprecher. Die für den Luftpolizeidienst eingesetzten Jets würden vorrangig überprüft. Damit werde die Interventionsfähigkeit der Luftwaffe, die auch über Maschinen vom Typ Tiger verfüge, sichergestellt.