Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.18

BANGKOK: In weiten Teilen des Landes, einschließlich Bangkok, hat die Luftverschmutzung stark zugenommen und soll nach Einschätzung des Pollution Control Department (PCD) für den Rest des Monats ein kritisches Niveau erreichen.

Das PCD hat die Bürger aufgefordert, seine Website (www.pcd.go.th) und Facebook-Seite zu besuchen, um die Luftverschmutzung regelmäßig zu überprüfen und warnt Menschen mit Herz- und Atemwegserkrankungen. Sie sollten während dieser Zeit Aktivitäten im Freien vermeiden.

Die PM2,5-Messung in vielen Großstädten hat die Sicherheitsstandards des PCD mit 50 Mikrogramm und die Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation von 25 Mikrogramm überschritten. Das kann zu vielen Krankheiten wie Augen- und Hautreizungen, Kopfschmerzen und sogar Herzerkrankungen führen. Am Montagnachmittag lag die PM2,5-Konzentration in Bangkoks Bezirk Thonburi bei 81,3 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Dichter Smog kann in der Hauptstadt die Sicht beeinträchtigen. Inzwischen stieg der tägliche PM2.5-Gehalt auch in vielen Provinzen über den Grenzwert, wie in Samut Sakhon (109,2 Mikrogramm), Ratchaburi (92,91 Mikrogramm) und Tak (92,43 Mikrogramm).