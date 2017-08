Written by: Redaktion DER FARANG | 09/08/2017

THAILAND: In 14 Provinzen des Landes ist die Luftverschmutzung stärker als der von der Weltgesundheitsbehörde WHO genannte Grenzwert.

Greenpeace hat die Werte im ersten Halbjahr 2017 ermittelt. Danach zählen Chiang Mai, Tak, Khon Kaen, Bangkok und Saraburi zu den Regionen mit der höchsten Belastung an Feinstaub (PM2.5). Von diesen Provinzen liegt Khon Kaen vor Saraburi und Chiang Mai an der Spitze. Greenpeace hatte bereits im Jahr 2015 die Luftverschmutzung gemessen, schon damals war der Feinstaubanteil in diesen Provinzen am höchsten.

Chiang Mai und Tak sind Talgebiete, die besonders unter den jährlichen Brandrodungen auf den Feldern leiden, während Bangkok, Khon Kaen und Saraburi zu Stadtgebieten mit sehr hohem Verkehrsaufkommen zählen.

Feinstaub kann beim Menschen Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen.

