Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.18

CHIANG MAI: Die "Rose des Nordens" wurde Mittwochmittag als Stadt mit der schlechtesten Luftqualität genannt.

Gegen 13 Uhr indizierte der Verschmutzungsverfolgungsdienst Air Visual, der Daten über verschiedene Formen der Verschmutzung von Überwachungsstationen rund um den Globus sammelt, die Umweltverschmutzung in Chiang Mai mit 170 oder "ungesund", schlechter als Chengdu in China und Dhaka Bangladesch. Nach der Hauptverkehrszeit ließ der Smog nach. Der Index fiel gegen 14 Uhr auf 160 und um 15 Uhr auf gut 140, berichtet Air Visual. Smog und Feinstaub haben in den letzten Monaten in Chiang Mai zu massiven Klagen von Anwohnern und Umweltaktivisten geführt.

Der Gouverneur von Chiang Mai, Pavin Chamiprasart, reichte eine Strafanzeige gegen eine Nachrichten-Website ein. Sie hatte eine Zeichnung der Gründerkönige von Chiang Mai gezeigt, die inmitten der Verschmutzung Masken trugen. Auch die Bangkoker litten in diesem Jahr unter schlechter Luftqualität, mit über 200 Punkten an mehreren Tagen.

Feinstaub besteht aus einem komplexen Gemisch fester und flüssiger Partikel und wird abhängig von deren Größe in unterschiedliche Fraktionen eingeteilt. Unterschieden werden PM10 mit einem maximalen Durchmesser von 10 Mikrometer (µm), PM2,5 und ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 µm. PM10 kann beim Menschen in die Nasenhöhle, PM 2,5 bis in die Bronchien und Lungenbläschen und ultrafeine Partikel bis in das Lungengewebe und sogar in den Blutkreislauf eindringen.