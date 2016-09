BELLINZONA (dpa) - Über dem Gotthardpass in der Schweiz ist am Mittwochmittag ein Militärhubschrauber abgestürzt. Rettungskräfte eilten zu der Unfallstelle unweit des Gotthard-Hospizes am Scheitelpunkt des weltbekannten Alpenpasses. Man gehe davon aus, dass es «sicherlich» Verletzte gibt, hieß es bei der Polizei. Weitere Angaben seien zunächst nicht möglich.

Der Sicherheitsdirektor des Kantons Tessin schrieb auf Twitter, dass es sich bei dem abgestürzten Helikopter um einen «Super Puma» der Armee handeln solle. Erst vor wenigen Wochen war in den Alpen ein Kampfflugzeug der Schweizer Luftwaffe vom Typ F/A-18 abgestürzt. Dabei kam der Pilot ums Leben.