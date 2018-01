FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Lufthansa-Konzern vereinheitlicht die Mittelstreckenflotten seiner verschiedenen Fluggesellschaften.

Ab 2019 sollen neue Flugzeuge aus der Airbus A320-Familie unter anderem mit einheitlichen Küchen, Sitzen, Sicherheitsausrüstungen und elektronischen Info-Systemen für die Besatzungen ausgestattet werden, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Frankfurt mit. Die Jets der fünf Konzernmarken Austrian, Swiss, Lufthansa, Eurowings und Brussels werden weitgehend baugleiche Kabinendesigns haben, die sich nur in Details wie Logos oder in der Farbe der Sitzbezüge unterscheiden. Lufthansa strebt Vorteile im Einkauf an und setzt auf einen flexibleren Einsatz der Jets über Markengrenzen hinweg..