Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.17

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eine Cargo-Maschine der Lufthansa ist am Samstag mit Hilfsgütern nach Puerto Rico gestartet.



Das mit 70 Tonnen Wasser und mehr als 10 Tonnen Lebensmitteln und Kleidung beladene Flugzeug hob am Abend vom Frankfurter Flughafen ab. Wie das Unternehmen mitteilte, seien die Folgen des Hurrikans «Maria» für die rund 400 Mitarbeiter des Lufthansa Technik-Standorts auf der Karibikinsel sowie die umliegenden Gemeinden noch immer spürbar. Der Konzern arbeite bei der Hilfsaktion mit lokalen und US-Behörden zusammen.

Die Maschine mit der Flugnummer LH8830 sollte am Sonntag um 7.30 Uhr Ortszeit in Puerto Rico auf dem Rafael Hernández International Airport landen. «Wir stehen in diesen schwierigen Zeiten an der Seite unserer Mitarbeiter und der Bevölkerung in den USA», wird Johannes Bußmann, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Technik AG, in der Mitteilung zitiert.