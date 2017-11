PATTAYA: Wie bereits in den Vorjahren, veranstaltet die Stadtverwaltung am Freitag, 3. November, ab Einbruch der Dunkelheit im Lan-Pho-Park in Naklua ein traditionelles Loy-Krathong-Festival.

Insbesondere Einheimische werden aufgefordert, sich traditionell zu kleiden und beim Basteln der Krathongs, ausschließlich Naturmaterialien wie Bananenblätter zu verwenden, zum Wohle der Umwelt. Die Besucher dürfen sich auf Wettbewerbe um das schönste Krathong und Kostüm sowie eine Marktmeile mit vielen leckeren thailändischen Speisen und Snacks freuen. Höhepunkt ist ein Konzert mit bekannten thailändischen Musikern. Der Lan-Pho-Park befindet sich direkt neben dem Fischmarkt in Naklua im hohen Norden der Stadt und bietet genügend Möglichkeiten, sein Krathong ins Wasser zu setzen.

Ein weiteres traditionelles Loy-Krathong-Fest wird im Wat Chaimongkol an der South Pattaya Road veranstaltet, ebenfalls mit einer großen Marktmeile. Wie in jedem Jahr, wird auch auf der Beach Road in Pattaya das Loy-Krathong-Fest gefeiert, wenn auch nicht offiziell.