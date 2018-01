Von: Björn Jahner | 28.01.18

PATTAYA: Viele Urlauber haben das bestimmt schon mal erlebt: in der Hektik der An- und Abreise haben sie ein Gepäckstück oder gar die Geldbörse im Baht-Taxi vergessen und fragen sich, an wen sie sich nun wenden können?

Da die Fahrer der Songthaews genannten Pick-up-Taxis immer wieder vergessene Gegenstände finden, insbesondere zur touris­tischen Hochsaison, wandte sich der Präsident der Pattaya-Baht-Bus-Kooperative Tawat Perkboonnak kürzlich an die Medien. Er erklärte, dass die Fahrer die Fundstücke im Büro der Pattaya Baht Bus Cooperative gegenüber der Photisampan Pittayakarn School in Naklua abgeben. Wenn der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden kann, werden die Gegenstände im Lost & Found-Büro drei Monate lang aufbewahrt.