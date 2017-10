Lob für Thailands Polizeibeamte

BANGKOK: Der stellvertretende Chef der Nationalpolizei, General Dechnarong Suticharnbancha, lobte am Freitag die Polizeibeamten für die Erfüllung ihrer Pflichten bei der Gewährleistung von Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Lenkung des Verkehrs während der Königlichen Einäscherungszeremonien am Donnerstag. Die Beamten leisteten, nach monatelanger sorgfältiger Planung, hervorragende Arbeit, so Dechnarong. Sie hätten mit leidenschaftlichem Einsatz dazu beigetragen, den Erfolg dieses historischen Ereignisses sicherzustellen.



Am Sonntag, dem 29. Oktober, wird in der sechsten und letzten Prozession, begleitet von einer Kavallerieeinheit, die königliche Asche zunächst vom Phra Si Rattana Chedi im Wat Phra Si Rattana Satsadaram zum Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram und später zum Wat Bowonniwet Vihara überführt. Die beiden Tempel sind zu Symbolen für König Rama IX. geworden.

Gemäß General Dechnarong wird der stellvertretende Ministerpräsident, General Prawit Wongsuwan, am 30. Oktober bei einem Treffen aller angeschlossenen Einheiten die Arbeitsergebnisse der fünf Tage dauernden Königlichen Einäscherungszeremonien auswerten.