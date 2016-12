BANGKOK: Ein Bild der Verwüstung präsentierte sich am Mittwoch der Polizei im Herzen Bangkoks, als der Fahrer eines weißen Lastkraftwagens eine Polizeisperre durchbrach und bei seinem Fluchtversuch 38 Fahrzeuge, darunter auch sechs Motorräder, rammte und beschädigte.

Der 27-jährige Täter stand unter Drogeneinfluss.

Polizisten wollten den 27-jährigen Fahrer wegen eines Verkehrsvergehens an der Pratunam-Abzweigung stoppen. Doch der Fahrer gab Vollgas, durchbrach den Polizei-Checkpoint und steuerte sein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit Richtung Phetchaburi Road.

Die Beamten forderten Verstärkung an und nahmen die Verfolgung auf. Das Fahrzeug fuhr dann Richtung Makkasan, drehte um zur Phetchaburi Road und bog dann in die Soi Thong Lor ab. Der Fluchtversuch führte vorbei an der Thong Lor-Polizeistation, weiter in die Thong Lor Soi 10 und endete in der Ekamai Road, wo dem Fahrer der Sprit ausging. Zuvor probierten die Beamten das Fahrzeug mit gezielten Schüssen auf die Reifen zum Stoppen zu bringen, jedoch ohne Erfolg. Während der Flucht rammte und zerstörte der Lastkraftwagen 38 Fahrzeuge, wie durch ein Wunder, wurde niemand verletzt.

38 Fahrzeuge wurden bei der Amokfahrt beschädigt.

Als dem Fahrer in Höhe des Big-C-Supermarktes in der Soi Ekamai der Sprit ausging, probierte er zu Fuß zu flüchten. Er wurde von 20 Passanten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was auch ein Drogenschnelltest bewies, und sagte aus, an Liebeskummer zu leiden. In seinem Fahrzeug fahnden die Beamten 1,93 Gramm der Droge „Ya Ice“ (kristallines Methamphetamin).

Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann bereits in den Jahren 2011, 2013, 2014 und im Juli 2016 wegen Drogendelikten festgenommen wurde. Er muss sich nun wegen mehrerer Vergehen vor Gericht verantworten: rücksichtsloses Fahren, Drogenbesitz und -missbrauch.