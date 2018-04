BANKOK: Die Polizei hat den Mann, der auf Facebook seine Freundin live umbringen wollte, festgenommen.

Die Frau wurde von ihrem Freund in einem Zimmer in einem Condominium in Nawamin gefangen gehalten. Er attackierte sie und drohte ihr, die Finger abzuschneiden. Der Livestream veranlasste ein Team von Polizisten und Rettungskräften aus Bung Kum zur Wohnanlage zu fahren. Aber sie fanden den Raum von innen verschlossen. Sie öffneten nicht die Tür aus Angst, das Opfer könnte getötet werden. Über Stunden versuchte die Polizei den Mann zu überreden, die Tür zu öffnen und einem Sanitäter zu erlauben, die Frau zu behandeln. Später wurde ein Rettungshelfer in den Raum gelassen. Er stellte fest, dass die Frau mehrere Schnitte, Blutergüsse im Gesicht und eine Kopfwunde erlitten hatte. Kurz darauf gab der Mann auf und wurde verhaftet. Der 25-Jährige wurde zur Polizeistation Bung Kum gebracht.