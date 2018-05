Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.18

PEKING (dpa) - Die Witwe des verstorbenen chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo scheint die Hoffnung zu verlieren, bald aus dem Hausarrest entlassen zu werden. «Es gibt nichts mehr, vor dem ich noch Angst habe. Wenn ich nicht gehen darf, dann sterbe ich zu Hause. Xiaobo ist gegangen, es gibt nichts mehr auf dieser Welt für mich», sagte Liu Xia nach Angaben ihres Freundes Liao Yiwu in einem kürzlich geführten Telefonat, von dem der bekannte chinesische Dichter auf Facebook berichtete.

Er sei schockiert gewesen über den Zustand von Liu Xia und wolle auf ihre schlimme Situation aufmerksam machen.

Liu Xiaobo, der vor zehn Monaten nach einem schweren Krebsleiden starb, war 2009 wegen «Untergrabung der Staatsgewalt» zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte an einem Bürger-Manifest mitgeschrieben, in dem er einen «demokratischen und verfassungsgemäßen Staat» gefordert hatte. 2010 erhielt den Friedensnobelpreis, was Chinas Regierung empörte.

Während Liu Xiaobo die vergangenen Jahre im Gefängnis verbrachte, stand seine Frau Liu Xia in Peking unter Hausarrest. Der Forderung westlicher Staaten und von Menschenrechtsaktivisten, Liu Xia nach dem Tod ihres Mannes ohne Auflagen ausreisen zu lassen, kamen chinesische Behörden bisher nicht nach. Stattdessen wird sie weiterhin in ihrer Wohnung überwacht. Liu Xia hatte den Wunsch geäußert, nach Deutschland zu ziehen.