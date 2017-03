Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.17

PATTAYA: Zehn Mitarbeiter unterschiedlicher Verwaltungen wurden verletzt, als am Montagabend im Pattaya Centre Hotel der Lift aus dem siebten Geschoss ins Erdgeschoss fiel.

Die Verletzten zählten zu einer Gruppe von 124 Verwaltungsbeamten landesweit, die in Pattaya zu einer Tagung zusammengekommen waren. Zehn Teilnehmer hatten den Fahrstuhl im zweiten Stockwerk bestiegen und wollten im siebten Geschoss aussteigen. Als sich dort die Tür öffnete, verließ ein Mann aus Phitsanulok als Erster den Lift. In diesem Moment bewegte sich der Fahrstuhl nach unten und riss von dem Mann das Rückenteil des Hemds mit sich. Beim Sturz in die Tiefe wurden alle Fahrstuhlinsassen verletzt. Es dauerte zehn Minuten, bis Helfer die Eingeschlossenen befreit hatten.



Die Unglücksursache wird untersucht. Möglich, dass zu viele Menschen den Lift betreten hatten. Allerdings soll in dem Fahrstuhl ein Hinweis auf die Zahl der Personen fehlen. Das Hotel hat zugesagt, alle Rechnungen der verletzten Personen zu übernehmen. Die Polizei bereitet eine Anzeige wegen Rücksichtslosigkeit und fahrlässiger Körperverletzung vor.