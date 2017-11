Von: Redaktion DER FARANG | 29.11.17

CHIANG MAI: In einem Hotel stürzte ein überladener Aufzug mit 15 Chinesen in die Tiefe. Mehrere Urlauber erlitten Verletzungen.

Obwohl der Lift nur für maximal zehn Personen vorgesehen ist, quetschten sich 15 Chinesen in die Kabine. Als sich der Aufzug in Bewegung setzte, sauste er plötzlich in die Tiefe. Bevor er im Keller aufschlug, bremste ein Notaggregat den Fall. Dabei erlitten fünf Chinesen Verletzungen, die meisten mussten mit Schnittwunden in das Maharat Nakorn Hospital gebracht werden.