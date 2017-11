Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.17

LOEI: Zwei Verkehrspolizisten aus Loei im Nordosten Thailands wurden von Facebook-Nutzern dafür gelobt, dass sie fünf jugendliche Motorradfahrer wegen Fahrens ohne Schutzhelm mit Liegestützen bestraften.

Die Beamten stoppten die fünf Teenager am Donnerstag gegen 16 Uhr an einem Checkpoint vor der Mitr-Phu-Luang-Zuckerfabrik in der Maliwan Road im Bezirk Wang Saphung. Auf Facebook wurde ein Video veröffentlicht sowie in verschiedenen Gruppen des sozialen Online-Netzwerks geteilt, das zeigt, wie die beiden Polizisten die jungen Männer mit je 10 Liegestützen bestraften. In den Kommentaren zu den Beiträgen wurden die Ordnungshüter von den Usern dafür gelobt, dass sie von den jungen Leuten keine hohe Geldstrafe forderten, die sie wahrscheinlich ohnehin nicht hätten begleichen können.