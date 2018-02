Lieferwagen fährt in Passanten

Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.18

SHANGHAI (dpa) - Ein Lieferwagen ist in Shanghai in Passanten gefahren und hat mindestens 18 Menschen zum Teil schwer verletzt.

Das berichtete die Stadtregierung am Freitag. Erste Berichte in sozialen Medien über Todesopfer bestätigten die Behörden vorerst nicht. Das Fehzeug sei leicht in Brand geraten und konnte gelöscht werden, hieß es offiziell. Im Internet zirkulierten Videos, deren Herkunft aber nicht verifiziert werden konnte. Die Hintergründe des Zwischenfalls waren zunächst unklar..