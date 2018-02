Von: Björn Jahner | 03.02.18

PATTAYA: In den vergangenen Wochen häufte sich bei Urlaubern der Unmut, die den frisch renovierten Hafen Bali Hai aufsuchten, um sich in den Abendstunden an den neuen Wasserspielen zu erfreuen.

Die Fontänen mit 35 verschiedenen Farbschattierungen wurden im November vergangenen Jahres anlässlich der ASEAN International Fleet Review installiert und sollten eine neue touristische Attraktion der Stadt darstellen. Umso größer ist die Enttäuschung vieler Besucher: so blieben die Wasserspiele seit Jahresanfang zumeist ausgeschaltet.