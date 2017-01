PATTAYA: Der Osten Pattayas, auf der anderen Seite der Sukhumvit Road, im Volksmund als „Darkside“ bezeichnet, gilt als beliebtes Wohngebiet für in der Touristenmetropole lebende Expats, geht es hier doch noch vergleichsweise ruhiger zu, als in den Touristengegenden der Stadt auf der Meerseite. Zum Shopping hingegen, musste man bisher den anstrengenden Weg in die Innenstadt auf sich nehmen. Damit ist ab sofort Schluss: denn mit „The Chilled Plaza“ hat in der Soi Khao Noi das erste Einkaufszentrum Ostpattayas eröffnet.

