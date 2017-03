Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.17

DÜSSELDORF (dpa) - Fast-Meister Bayern München und Borussia Dortmund haben sich für die Champions League warm geschossen, in Leverkusen muss Trainer Roger Schmidt gehen. Nach dem 2:6 beim BVB trennte sich Bayer am Sonntag von seinem Chefcoach. Das beschloss der Gesellschafterausschuss auf Empfehlung von Geschäftsführung und Sportlicher Leitung. Eine Nachfolgeregelung soll zeitnah präsentiert werden. Details sollen an diesem Montag (13.00 Uhr) in einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden.

Schmidt hatte trotz des halben Dutzends Gegentore am Samstag noch mit einer eigenwilligen Interpretation der Leistung seines Teams überrascht. «Es hört sich komisch an, aber es war ein guter Schritt in die richtige Richtung», hatte er geäußert. Das war am Tag danach Makulatur. «Angesichts der aktuellen sportlichen Entwicklung sind wir nach sehr ausführlicher Analyse und Beratung zu der Auffassung gelangt, dass eine Trennung zwar schmerzhaft, aber für die weitere Entwicklung und Zielerreichung von Bayer 04 unumgänglich ist», erklärte Geschäftsführer Michael Schade.

Ein anderer Fußball-Lehrer gab am Samstag seinen Einstand als Chefcoach des VfL Wolfsburg. Mario Gomez bescherte dem Niederländer Andries Jonker beim 1:1 in Mainz einen Punkt und nährte die Hoffnung auf den Klassenverbleib. «Er gibt mir und der Mannschaft Selbstvertrauen», sagte der Nationalstürmer über Jonker, mit dem er einst schon in München erfolgreich zusammengearbeitet hatte.

Die Bayern und die Dortmunder schossen sich für den angestrebten Einzug in das Königsklassen-Viertelfinale ein. Spitzenreiter FC Bayern baute mit dem souveränen 3:0 in Köln seine Führung vor Aufsteiger RB Leipzig, der am Freitag beim 2:2 in Augsburg Punkte liegen ließ, auf sieben Zähler aus. «Im Moment läuft es. Wir müssen nur so weitermachen», sagte der spielerisch bestens aufgelegte Franck Ribéry, der sein Ligacomeback mit dem Tor zum Endstand (90.) krönte.

Direkt nach dem Ende einer grandiosen Bayern-Woche (8:0 gegen den HSV, 3:0 im Pokal gegen Schalke) rückte bei den Münchnern das Achtelfinale beim FC Arsenal am Dienstag (20.45 Uhr) in den Fokus. Schließlich streben die Bayern nicht nur nach dem fünften deutschen Meistertitel in Serie und dem nächsten Coup im DFB-Pokal, sondern auch nach der Top-Trophäe im europäischen Clubfußball. Und nach dem 5:1 im Hinspiel gilt der Einzug in die nächste Runde als sicher.

Ungleich schwerer hat es der BVB gegen Benfica Lissabon. Wenn die Borussia am Mittwoch aber so ins Rollen kommt wie beim 6:2 gegen Leverkusen, dürfte das 0:1 aus dem Hinspiel keine allzu schwere Hypothek sein. Bei aller Freude über das Torspektakel von Pierre-Emerick Aubameyang (2), der beim Wettschießen mit Bayerns Robert Lewandowski wieder vorn liegt, sowie Ousmane Dembélé, Christian Pulisic, André Schürrle und Raphael Guerreiro ist Trainer Thomas Tuchel auch besorgt: Marco Reus fällt wegen einer neuerlichen Muskelverletzung im Oberschenkel aus.

Ein Ausrufezeichen setzte Mönchengladbach im ersten Teil der Trilogie gegen Schalke. Mit dem 4:2 stellte die Elf von Trainer Dieter Hecking nicht nur den Anschluss an das vordere Tabellendrittel her, sondern verpasste dem kommenden Europa-League-Gegner vor dem ersten Achtelfinalduell am Donnerstag eine Lektion. Allerdings warnte Borussia-Sportchef Max Eberl davor, nun zu glauben, das zweite Treffen mit Königsblau innerhalb von fünf Tagen werde ein Selbstläufer: «Da geht es wieder bei Null los.»

Hitzig ging es am Sonntag zwischen Frankfurt und Aufsteiger SC Freiburg her. Ein vermeintlich korrekter Treffer der Hessen wurde von Schiedsrichter Günter Perl nicht anerkannt. Das 2:1-Siegtor durch den doppelt erfolgreichen Freiburger Florian Niederlechner war dann mehr als abseitsverdächtig. Die Breisgauer schlossen mit 33 Punkten zu Köln auf; für die Eintracht (35) war es die vierte Liga-Niederlage nacheinander.

Im zweiten Sonntag-Spiel gewann der Hamburger SV dank des Premierentreffers von Albin Ekdal für seinen Verein 1:0 gegen Hertha BSC. Bei 23 Zählern sind die Hanseaten als 16. nun punktgleich mit Wolfsburg. Die Berliner sind weiter Fünfter.