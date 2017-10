Leuchtreklamen in Pattayas Walking Street. Foto: epa/Diego Azubel

PATTAYA: Der Streit zwischen den Geschäftsleuten in der Walking Street und der Stadtverwaltung geht in die nächste Runde.

So verkündeten die Gewerbetreibenden, dass sie erst dann bereit wären, der erneuten Forderung der Behörden Folge zu leisten, ihre Leuchtreklamen umzuplatzieren, wenn die Stadtverwaltung das marode Stromkabelnetz modernisiert und unterirdisch verlegt. Denn immer wieder kam es in den letzten Jahren zu Stromausfällen während der Hauptbetriebszeiten in der für ihre vielen Bars, Go-Go-Etablissements und Restaurants bekannten Amüsiermeile im Süden der Stadt. Im März dieses Jahres führte gar eine Transformatorexplosion zu einem Großbrand, bei dem die bekannte Livemusikbar Rock Street komplett zerstört wurde. Die Gewerbetreibenden monieren weiter, dass sie der City Hall ohnehin bereits entgegengekommen seien. Hausbesitzer und Mieter hätten mit den Behörden kooperiert und ihre Werbung bereits höher installiert, damit Feuerwehrfahrzeuge passieren können.