Von: Redaktion DER FARANG | 30.09.16

Ein wahres „Monsterbike“ hat ein Leser am Straßenrand entdeckt:

Auf einer Spazierfahrt mit meiner Honda Click habe ich den Bruder meines Töffs getroffen. Stolz steht er da vor einem Motorrad-Center und das in Bang Saray, direkt an der Sukhumvit Road in Fahrtrichtung Pattaya. Ich staunte nicht schlecht, dass ich bloß auf den Reifen sehen konnte!

Thomas A. Wicky, Pattaya