Von: Redaktion DER FARANG | 14.01.18

Ein Leser hat am neuen Radparcours am Hafen Bali Hai in Südpattaya einen Makel entdeckt, der die Sicherheit der Radsportler gefährdet:

Die Neugestaltung des Bali-Hai-Hafens ist ja an sich gar nicht so schlecht. Besonders der eingerichtete Fahrradrundparcours ist eine gute Idee. Phänomenal ist allerdings die Fangrinne neben dem Radweg, wahrlich ein neuer Schildbürgerstreich der Stadtverantwortlichen!

Tom Gabler, Pattaya

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!