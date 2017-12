Von: Redaktion DER FARANG | 24.12.17

Eine florale Impression erreichte die Redaktion:

Ein Sonnenblumenfeld mitten in Pattaya, gibt es das? Ja! Folgt man der Soi 16 in Naklua bis zur 90-Grad-Rechtskurve und biegt dort jedoch links ab, kommt man zum Strandrestaurant Surf & Turf. Entlang der Zufahrt zu dem Lokal wurden viele herrlich leuchtende Sonnenblumen gepflanzt, die derzeit in voller Blüte stehen.

Tom Gabler, Pattaya