Lernen für eine bessere Zukunft

Von: Björn Jahner | 29.01.18

THAILAND: Eine schulische Ausbildung ist das beste Mittel, um Menschenhandel, Misshandlungen und sexueller Ausbeutung entgegenzuwirken, appelliert Arbeitsrechtaktivistin Patima Tangpratyakun, weshalb sie sich entschieden dafür einsetzt, dass auch Kindern von Arbeitsmigranten der Zugang zum thailändischen Bildungssystem ermöglicht wird.

Studien haben zum Ergebnis, dass Migrantenkinder, die eine schulische Ausbildung durchlaufen haben, weitaus weniger anfällig sind gegen Ausbeutung. Wie ihre thailändischen Schulkameraden, können sie Gelerntes einsetzen und an ihrer Karriere basteln. So sind die seelischen Schäden von Kindern, die in die Fänge krimineller Banden geraten sind, langwierig und nur schwer zu heilen, weiß Patima. Ihre Stiftung, die Labour Rights Promotion Network Foundation, hat bereits über 400 Migrantenkinder aus Menschenhandel sowie Zwangsprostitution befreit und über 13.000 Kindern den Zugang zum thailändischen Schulsystem ermöglicht, von der Grundschule bis zur Universität. Der Großteil der Kinder, stamme Patima folgend aus den Thailand umgebenden Nachbarländern und lebe in Bauarbeitercamps.