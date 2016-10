Von: Redaktion DER FARANG (RR) | 08.10.16

ZÜRICH: Henniez, San Pellegrino oder Valser, das war einmal. Bereits sechs Zürcher Wirte haben Marken-Mineralwasser vollständig von ihrer Getränkekarte gestrichen. Dafür gibt es jetzt Leitungswasser in unbeschränkter Menge.

Eigentlich ist es verrückt. Die Schweiz importierte 2015 fast 400 Millionen Liter Mineralwasser. Das sind ungefähr 15.000 bis 20.000 Lastwagen voll beladen mit Mineralwasserflaschen.

Ein Glas Wasser gehört zu einem guten Essen. Der Wirt verrechnet das Markenwasser und schenkt sehr oft Leitungswasser kostenlos aus. Allerdings gibt es in Zürich vermehrt Gaststätten, die auch für Hahnenwasser etwas verlangen, da der Service von Hahnenwasser an den Tisch ja auch eine Dienstleistung ist. Dies sorgt bei vielen Restaurantbesuchern immer wieder für Diskussionen.

Die Non-Profit-Organisation Wasser für Wasser (WFW) hat in Zusammenarbeit mit dem Restaurant Josef in Zürich ein Konzept entwickelt, das den Umgang mit Wasser im Restaurant neu definieren soll. Und WFW hat sogleich fünf weitere Startpartner gefunden, die den neuen Weg gehen wollen.

Die sechs Betriebe ersetzen ihr Marken-Mineralwasser komplett durch Leitungswasser. Dieses wird von einer Maschine aufbereitet, gefiltert, gekühlt und wahlweise mit oder ohne Kohlensäure versetzt.

An die Gäste wird das Wasser als Flatrate verrechnet, das heißt, der Gast zahlt einmal und kann danach so viel Wasser konsumieren, wie er möchte. In der Preisgestaltung ist jeder WFW-Partner frei. Im Restaurants Josef zahlt der Gast am Mittag 2 Franken und am Abend 3,50 Franken und kann dann so viel Leitungswasser konsumieren, wie er will, ob mit oder ohne Kohlensäure.

Heute ist es so, dass der Herstellung und dem Transport von Gemüse und Fleisch viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, ob saisonal, regional, nachhaltig oder biologisch. Aber Mineralwasser wird ganz selbstverständlich quer durch die Schweiz gekarrt oder sogar von noch weiter her. Das macht ökologisch keinen Sinn, denn Wasser aus der Flasche ist energieintensiv. Die Flasche muss produziert, das Wasser abgefüllt und das Endprodukt zum Konsumenten transportiert werden.

Ein Teil des Umsatzes, den die Wirte mit dem Wasser machen, fließt in ein WFW-Projekt in Sambia. WFW arbeitet bereits mit über 200 Gastronomiebetrieben in der Deutschschweiz zusammen, die Leitungswasser in WFW-Karaffen verkaufen.

Die Wirte bereiten das Leitungswasser auf. Also ist es kein Hahnenwasser mehr. Für Mineralwasser aber gelten konkrete gesetzliche Vorschriften, welche die Wirte nun im Gegensatz zum Hahnenwasser einhalten müssen.

Der Gastro-Zürich-Präsident Ernst Bachmann, der sein Restaurant in Wollishofen führt, ist von diesem neuen Konzept nicht überzeugt. Ich würde mir eine solche Maschine nicht in meinen Betrieb stellen, meint er, denn für mich ist das nichts weiter als ein Marketing-Gag, der schnell verpuffen wird.