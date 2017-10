Leicht in der Horizontalen

Von: Andreas Landwehr, dpa | 15.10.17

DEUTSCHLAND: Das Bürohochhaus der Union Investment (M.) ragt am Mainufer in Frankfurt am Main (Hessen) in die Höhe. Mit spektakulären Wolkenkratzern und Wohnkonzepten in Asien hat sich Ole Scheeren einen Namen gemacht. Erstmals bringt der Architekt seine Ideen nach Deutschland. Aus dem 93 Meter hohen Büroturm im Frankfurter Bahnhofsviertel soll ein modernes, transparentes Wohngebäude mit Apartments entstehen, die mit weiten Fenstern einen Traumblick über die Silhouette der Metropole und den Main versprechen.

