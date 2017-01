SURAT THANI: Am Nang Loi Beach im Distrikt Tha Chana, in der Südprovinz Surat Thani, wurde am Mittwoch die angeschwemmte Leiche eines Ausländers entdeckt.

Der Tote war bekleidet, zwischen 160 und 166 Zentimeter groß und nach Aussage der Polizei asiatischer Abstammung. Die aufgedunsene Leiche soll mindestens bereits seit 15 Tagen im Meer getrieben haben, der Schädel des Mannes wies keine Gesichtsmerkmale mehr auf.