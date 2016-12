BANGKOK: Ein bekannter thailändischer Rechtsanwalt warnt Lehrer und Lehrerinnen auf seiner Webseite „Tanai Khu Jai“, dass wenn sie ihren Schülern oder Schülerinnen die Haare schneiden, mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen müssen.

Der Warnung vorausgegangen war ein Fall in einer Schule, bei dem ein Lehrer einer Schülerin die Haare abgeschnitten hatte, da ihre Frisur gegen die Schulordnung verstieß. Anwalt Ronnarong Kaewphet folgend, könnte der Lehrer für diese Handlung bestraft und des Dienstes suspendiert werden. Denn die körperliche Züchtigung in Schulen ist in Thailand seit einigen Jahren verboten und darunter fällt dem Anwalt folgend auch das Haareschneiden. „Haare gelten als Teil des Körpers eines Schülers. Sie sind als Teil des Körpers gesetzlich geschützt“, erklärt Ronnarong.