Von: Redaktion DER FARANG | 24.12.16

Auf Initiative der Elternschaft wurde ein Weihnachtsbasar mit Marktständen in der Turnhalle organisiert, auf dem viele Geschenkideen und Leckereien angeboten wurden. Fotos: Jahner

BANGKOK: Am Mittwoch, 14. Dezember 2016, fand an der RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok die traditionelle Weihnachtsfeier statt. Diese beliebte Feier zog wieder viele Gäste und Freunde der Schule an.

Eltern, Schülerinnen und Schüler, sowie Freunde der Schule erfreuten sich an einem unterhaltsamen Weihnachtsprogramm.

Dieses Jahr wurde auf Initiative der Elternschaft zusätzlich ein großer Weihnachtsmarkt mit Marktständen in der Turnhalle organisiert. Dort konnte man viele verschiedene internationale Delikatessen genießen und an weiteren weihnachtlichen Aktionen teilnehmen. Auch der Weihnachtsmann und ein Puppendoktor waren anwesend und beglückten vor allem die kleinen Kinder.

Bereits ab 15 Uhr veranstalteten die Klassen der Schule ihre Weihnachtsworkshops, servierten leckere Weihnachtsgerichte und in den Klassenräumen wurde eifrig gekocht, gebastelt, gemalt und gespielt.

Lernzwerge ganz groß

Die „Lernzwerge“ verzückten das Publikum mit „Kling, Glöckchen, klingelingeling“.

Um 17 Uhr begrüßte der Schulleiter Simon Dörig die Gäste auf dem Sportplatz und eröffnete das Weihnachtsprogramm. Er nahm die Gelegenheit auch zum Anlass, sich bei allen Freunden der Schule, die mit ihrem Engagement die Schule unterstützen, zu bedanken. Zudem wurden die Schülerinnen und Schüler, die die Schule zum Ende des Jahres 2016 verlassen werden, verabschiedet. Durch das Programm der anschließenden Weihnachtsdarbietungen führten gekonnt Noelle Müller und Deniz Akay. Die Lernzwerge, Kindergartenkinder und Primarschulklassen unterhielten das Publikum mit Musik, Tanz und Gesang. Die Pfarrer, Ulrich Holste-Helmer von der evangelischen Gemeinde und Jörg Dunsbach von der katholischen Gemeinde, trugen in bester ökumenischer Zusammenarbeit die biblische Weihnachtsgeschichte mit Playmobil-Figuren im Musikraum vor.

Weihnachtsbaum to go

Doch auch „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ kam beim Publikum gut an.

Um 18 Uhr wurde auf dem Vorplatz der Schule das Weihnachtsdinner eröffnet, ab 19 Uhr wurden die Gäste mit sehr eindrücklichen musikalischen Beiträgen der Schülerinnen sowie Schüler unterhalten und um 20 Uhr wurde mit einer Weihnachtsbaumauktion das unterhaltsame offizielle Programm abgeschlossen.

Die RIS Swiss Section – Deutschsprachige Schule Bangkok bedankt sich bei allen Helfern sowie insbesondere den sehr engagierten Eltern für die Unterstützung bei der Organisation und Durchführung der Weihnachtsfeier und wünscht allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, Verwandten und Bekannten, Freunden sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schöne Festtage und ein glückliches neues Jahr 2017.