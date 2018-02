Von: Michael Lenz | 05.02.18

JAKARTA: Das oberste Gericht Indonesiens hat die Todesstrafe für einen ehemaligen katholischen Priester in lebenslange Haft umgewandelt.

Herman Jumat Masan war 2014 wegen des Mordes an seiner Geliebten Yosefin „Merry Grace“ Kredok Payong, einer ehemaligen Nonne, sowie an den zwei neugeborenen Kinder des Paares zum Tode verurteilt worden. Das Gericht hatte im Berufungsverfahren die neuen Beweise des Anwalts von Masan akzeptiert. Denen zufolge waren die Opfer nicht ermordet worden, sondern aus Mangel an ärztlicher Hilfe gestorben. Masan und Merry Grace, eine ehemalig Nonne vom Orden der Steyler Missionsschwestern, waren seit 1997 ein Paar. 2013 stellte sich Masan der Polizei, nachdem die sterblichen Überreste seiner Lebensgefährtin und der beiden Neugeborenen im Garten des Priesterseminars St. Peter auf Flores entdeckt worden waren. Flores ist eine der wenigen fast zu einhundert Prozent katholischen Regionen im mehrheitlich muslimischen Indonesien.