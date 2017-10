Leaf mit teilautonomem System

Written by: Redaktion DER FARANG (kabu) | 16/10/2017

THAILAND: Der Autobauer Nissan will im kommenden Jahr sein Elektrofahrzeug Leaf aus Japan importieren und später in Thailand montieren.

Es gilt als das erste in Großserie gefertigte Elektrofahrzeug mit 150 PS. Laut Antoine Barthes, Präsident von Nissan Motor Thailand, wird sein Unternehmen mit der thailändischen Regierung über die Bedingungen für den Bau von Elektroautos (EV) verhandeln. Nissan wäre der erste Autokonzern, der im Königreich ein EV herstellt. Die zweite Generation des Leaf hat eine Reichweite von 400 Kilometern und wird als ProPilot beworben, also mit einem teilautonomen System. ProPilot übernimmt laut Hersteller auf der Autobahn auf Knopfdruck Lenkung, Gaspedal und Bremsen, um den Kolonnenverkehr und Staus zu bewältigen. Wie bei Systemen anderer Autohersteller, handelt es sich beim ProPilot um ein Assis­tenzsystem, das den Fahrer unterstützen, aber nicht seine Fahraufgabe vollständig übernehmen soll. Noch ist die Technik nicht so weit, dass der Fahrer seine Aufmerksamkeit vom Verkehrsgeschehen wenden könnte. Dennoch ist der ProPilot ein Schritt auf dem Weg zum hochautomatisierten oder vollautonomen Fahren. Ein Nachteil beim Leaf bleibt die lange Ladezeit der großen Batterie. An einer normalen Steckdose zu Hause dauert es 16 Stunden, bis der Akku wieder voll ist.