Von: Redaktion DER FARANG | 31.12.16

Paris (dpa) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach Ansicht der französischen Zeitung «Le Monde» vom Samstag im vergangenen Jahr machtpolitische Erfolge erzielt:



«Auch wenn Donald Trump 2016 die Titelseiten für sich beansprucht hat, der echte Mann des zu Ende gehenden Jahres ist Wladimir Putin. Der Dauerlauf, den der russische Präsident seit nunmehr 16 Jahren

absolviert, um sein Land wieder in den Mittelpunkt zu rücken, trägt auf spektakuläre Weise Früchte. Im Nahen Osten hat der Kreml-Chef die Karten neu gemischt. (...) In Asien hat er sich an China und Japan angenähert. In Europa umgeht er die durch die russische Intervention in der Ukraine 2014 ausgelöste Feindseligkeit der EU-Regierungen, indem er systematisch die Beziehungen zu politischen Parteien und Persönlichkeiten kultiviert, die ihm gewogen sind; der russische Einfluss in den politischen und intellektuellen Zirkeln Europas hat sich in diesem Jahr deutlich verstärkt.»

