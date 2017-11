Von: Björn Jahner | 29.11.17

PATHUM THANI: Bergungsspezialisten stehen vor der Frage, wie sie einen Lastenkahn bergen können, der am Montag im Chao-Phraya-Fluss gekentert war und eine Windkraftanlage transportierte.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag ca. 300 Meter entfernt von der Nuan-Chawi-Brücke in Pathum Thani. Gemäß dem Leiter des Marine Departments, Somkiat Kosikrainiramol, war der Lastenkahn auf dem Weg von Satthahip in der Provinz Chonburi nach Nakhon Luang in der Provinz Ayutthaya, um Windturbinen auszuliefern. Um die Brücke beim derzeitigen Hochwasser passieren zu können, wurde Wasser als zusätzlicher Ballast in den Lastenkahn gepumpt. Dabei habe man sich verkalkuliert und der Kahn begann zu sinken.