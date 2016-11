Last-Minute-Derbysieg für Köln - FC Bayern verliert Tabellenführung

Bundesliga, Borussia Dortmund - Bayern München, 11. Spieltag am 19.11.2016 im Signal Iduna Park, Dortmund (Nordrhein-Westfalen). Dortmunds Spieler jubeln nach dem 1:0 Sieg in Richtung der Fans. Foto: dpa/Bernd Thissen

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern muss erstmals seit Ende September 2015 die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga räumen, der 1. FC Köln hat sich kurz vor Schluss den Derbysieg bei Borussia Mönchengladbach geholt. Auch der FC Schalke 04 bleibt dank des Siegs beim VfL Wolfsburg im Aufwärtstrend. Am elften Spieltag durfte außerdem der FC Ingolstadt 04 mit dem neuen Coach Maik Walpurgis den ersten Saisonsieg feiern - trotz weitgehend schwacher Leistung. Wenige Höhepunkte gab es auch beim Spiel des FC Augsburg gegen Hertha BSC. Die mit Abstand meisten Treffer fielen am Samstag in der Partie zwischen Mainz und Freiburg.

Borussia Dortmund - FC Bayern München 1:0 (1:0)

Nach der Pleite im Topspiel verloren die Münchner den ersten Platz an den überraschend starken Aufsteiger RB Leipzig. Pierre-Emerick Aubameyang (11. Minute) sorgte für den Sieg der Borussia, die den Abstand zu den Münchnern in der Tabelle damit auf drei Punkte verkürzte. BVB-Rückkehrer Mario Götze hatte den Treffer mit einem schönen Pass vorbereitet. Die Borussia ist nun seit 27 Bundesliga-Heimspielen in Serie ungeschlagen. Für die Bayern war es die erste Saisonniederlage in der Bundesliga.

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 1:2 (1:0)

Kölns Marcel Risse hat sich kurz vor Schluss zum Derbyhelden und Gladbach tiefer in die Krise geschossen. Mit seinem Siegtreffer in der ersten Minute der Nachspielzeit sorgte Risse für große Freude bei den Gästen, für die Borussia war es dagegen das sechste sieglose Bundesliga-Spiel in Folge. Kapitän Lars Stindl (32. Minute) hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Torjäger Anthony Modeste (59.) köpfte sein zwölftes Saisontor und den Kölner Ausgleich - bevor Risse der Borussia den Nachmittag endgültig verdarb.

VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 0:1 (0:0)

Auch im ersten Spiel von Valérien Ismaël als Chefcoach schaffte der VfL nicht den ersten Heimsieg der Saison. Dank des späten Siegtreffers von Leon Goretzka (82.) holten sich die Schalker dagegen den ersten Auswärtssieg und setzten ihren Aufwärtstrend in der Liga fort. Die Gastgeber hatten Glück, dass Schalke in der 61. Minute keinen Elfmeter bekommen hatte. Höwedes war im VfL-Strafraum von Luiz Gustavo am Arm gehalten und gefoult worden - Schiedsrichter Felix Zwayer hatte das übersehen.

FSV Mainz 05 - SC Freiburg 4:2 (2:0)

Schon nach 20 Minuten hatten die Mainzer den Gästen die Anfangseuphorie genommen. Niko Bungert (15.) und Yunus Malli (20.) per Foulelfmeter sorgten mit ihren Treffern für einen idealen Auftakt des Teams von Trainer Martin Schmidt. Die Freiburger wirkten kurz geschockt, blieben aber kämpferisch. Vincenzo Grifo (67.) brachte die Breisgauer mit einem schönen Lupfer wieder ran, Stefan Bell (82.) vergrößerte den Abstand aber wieder. Doch auch danach blieb es spannend, weil Nils Petersen (85.) nochmals für den SCF verkürzte. Für mehr reichte es aber nicht, Karim Onisiwo (90.+5) sorgte kurz vor dem Abpfiff für den Endstand.

FC Augsburg - Hertha BSC 0:0 (0:0)

Wenig Tempo, wenig Risiko, wenig Unterhaltungswert: Die Hertha bleibt nach dem Unentschieden zwar im Spitzenbereich der Tabelle, überzeugte in Augsburg aber über weite Strecken nicht. Auch das Team von Trainer Dirk Schuster spielte sich so gut wie keine Torchancen heraus, was sich im letztlich logischen Ergebnis widerspiegelte.

SV Darmstadt 98 - FC Ingolstadt 04 0:1 (0:0)

Das Debüt von Trainer Maik Walpurgis beim FC Ingolstadt ist geglückt. In einer über weite Strecken zähen Partie hatten die Darmstädter zwar die besseren Chancen, scheiterten aber mehrfach. Deutlich effektiver präsentierten sich die Gäste, als Moritz Hartmann (68.) per Volleyschuss in den Winkel des Darmstädter Tores schoss. Ingolstadt bleibt zwar Vorletzter, setzte sich aber vorerst mit drei Punkten vom HSV ab.