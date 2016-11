Von: Redaktion DER FARANG | 24.11.16

BANGKOK: In einem Hotel nahm die Polizei einen Laoten mit 1.500 gefälschten 100-Dollar-Noten fest.

Beamte hatten den Mann beobachtet und griffen ein, als dieser sich in der Lobby eines Hotels an der Krung Kasem Road aufhielt. Er hatte die 1.500 gefälschten Geldscheine bei sich. Der 48-Jährige will die Blüten von einem Mann namens Saeng an der Busstation in Mukdahan erhalten haben. Er sagte aus, er habe 50.000 Baht bekommen, um die Geldscheine in Bangkok Abnehmern zu übergeben. Das geschah zumeist in der Hotel-Lobby. Seine Kunden kamen aus den Stadtteilen Yommarat, Bang Rak und Silom.