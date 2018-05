KHON KAEN: Das Provinzgericht verurteilte im Mordprozess um ein Karaoke-Girl am Donnerstag vier Angeklagte zu 23 bis 34 Jahren Gefängnis.

Preeyanuch Nonwangchai (25) und Kawita Rachada (26) wurden zu einer Haft von 34 Jahren und sechs Monaten Gefängnis, Apiwan Sattayabundit (29) zu 33 Jahren und neun Monaten und Wasin Namprom (22) zu 23 Jahren, vier Monaten und 20 Tagen verurteilt. Alle waren seit ihrer Verhaftung in Gewahrsam. Die fünfte, 22 Jahre alte Angeklagte Jidarat Pramkhun, die auf Kaution freigekommen war, wurde zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt, weil sie das gestohlene Telefon des Opfers zum Verkauf erhalten hatte.

Alle außer Jidarat müssen eine Entschädigung von 1,07 Millionen Baht an die Familie des Opfers zahlen sowie 100.000 Baht für die Beerdigung der 22-Jährigen. Die Leiche der Karaoke-Mitarbeiterin Warisara war am 26. Mai letzten Jahres in Khon Kaen in einem flachen Grab zerstückelt gefunden worden. Der Polizei zufolge wollte Preeyanuch Warisara nur eine Lektion erteilen, nachdem diese Informationen weitergegeben hatte, die zu Preeyanuchs Festnahme wegen Drogendelikten führten. Doch dann lief das Geschehen aus dem Ruder, beide Frauen schlugen nach Mitternacht am 23. Mai aufeinander ein. Das Karaoke-Girl wurde erstickt. Alle Parteien haben 30 Tage Zeit, in die Berufung zu gehen.