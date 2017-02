PATTAYA: Nach einem Starkregenguss hieß es am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr mal wieder Land unter in Pattaya.

Die Sukhumvit Road in Südpattaya war 50 Zentimeter hoch überflutet, auch die Beach- und Third Road standen unter Wasser. Da viele Autofahrer von den heftigen Niederschlägen überrascht wurden, hatten die Rettungskräfte alle Hände voll zu tun, um in den Wassermassen liegengebliebene Fahrzeuge abzuschleppen und den Verkehr umzuleiten.



Obwohl die Sukhumvit Road am schlimmsten betroffen war, blieb die Baustelle zum neuen Tunnel von den Wassermassen verschont und präsentierte sich knochentrocken, trotz aller Befürchtungen aus der Bevölkerung, dass das Bauwerk als erstes absaufen würde.